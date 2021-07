Roma 2021: battibecco Calenda-Gualtieri-Raggi, Michetti abbandona confronto "è rissa me ne vado"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco del centrodestra a Roma Enrico Michetti sbotta e abbandona il confronto con gli altri candidati alla Casa dell'architettura. In particolare, durante un battibecco sul tema rifiuti tra Calenda e Gualtieri, soprattutto, con la Raggi che forniva un suo controcanto, il candidato Michetti si alza dalla sedia, saluta gli sfidanti e allargando le braccia ha abbandonato il dibattito in polemica. "Non erano queste le regole, se si hanno 5 minuti a testa si rispettano - ha spiegato l'aspirante primo cittadino del centrodestra - se invece è un contraddittorio dove si viene esclusi allora non funziona così. Se è una rissa me ne vado". (Rer)