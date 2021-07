Imprese: Fincantieri, nel primo semestre nuovi ordini per 1,753 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell’anno Fincantieri ha registrato nuovi ordini per 1,753 miliardi di euro, con un book-to-bill ratio (nuovi ordini/ricavi) pari a 0,6. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione, il carico di lavoro complessivo del Gruppo ha raggiunto al 30 giugno 2021 il livello di 37 miliardi di euro, di cui 27,6 di backlog e 9,4 di soft backlog, con uno sviluppo delle commesse in portafoglio previsto fino al 2029. Il backlog ed il carico di lavoro complessivo garantiscono rispettivamente circa 5,3 e circa 7,1 anni di lavoro se rapportati ai ricavi sviluppati nell’esercizio 2020, escluse le attività passanti. (Com)