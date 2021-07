Imprese: Fincantieri, nel primo semestre investimenti in aumento del 31 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell’anno Fincantieri ha effettuato investimenti per 160 milioni di euro, in aumento del 31 per cento rispetto all’anno precedente. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione, l’incidenza degli investimenti sui ricavi sviluppati da parte del Gruppo è pari al 5,3 per cento. In particolare, gli investimenti del Gruppo tendono a rafforzare il posizionamento nel settore della cantieristica navale, civile e militare. (Com)