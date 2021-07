Imprese: Inwit, utile netto secondo trimestre in aumento a 51,1 milioni, crescita ricavi a 192,9 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto di Inwit nel secondo trimestre si attesta a 51,5 milioni di euro, in crescita del +35,2 per cento rispetto allo stesso periodo 2020. Lo rende noto Inwit, dopo che il Cda ha esaminato e approvato la relazione finanziaria al 30 giugno 2021. I ricavi, rende noto Inwit, si attestano a 192,9 milioni di euro con una crescita organica, nel secondo trimestre del 2021 rispetto all'anno precedente, del +4,5 per cento, conseguenza del progressivo impatto delle nuove ospitalità contrattualizzate nei precedenti trimestri. L'Ebitda ammonta a 175,9 milioni di euro, con un incremento del +2,5 per cento rispetto allo stesso periodo 2020. Il margine Ebitda si attesta al 91 per cento sui ricavi. (segue) (Rin)