Imprese: Inwit, utile netto secondo trimestre in aumento a 51,1 milioni, crescita ricavi a 192,9 milioni (2)

- Questa crescita, insieme alla maggiore efficienza nei costi di locazione - spiega una nota - ha portato ad un'espansione del margine EbitdaaL, che si attesta a 127,2 milioni di euro, del +6,9 per cento, per un rapporto sui ricavi in crescita dal 64 per cento del secondo trimestre 2020, al 66 per cento. Sempre secondo quanto rende noto Inwit, il Recurring Free Cash Flow è pari a 91,3 milioni di euro, in crescita del +14,9 per cento rispetto allo stesso periodo 2020. L'Indebitamento Finanziario netto si attesta al 30 giugno 2021 a 4,1 miliardi di euro. L'incremento, in linea con le attese, è dovuto al pagamento del dividendo, pari a 283,9 milioni di euro, e al pagamento one off relativo ai benefici fiscali sull'avviamento, pari a 334 milioni di euro. (Rin)