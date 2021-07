Trasporti: Corrotti (Lega), inutile che assessore Roma attacca Zingaretti se alleato con M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fanno ridere le parole del vicesindaco Calabrese che per attaccare il candidato del centrodestra Michetti si dimentica che sono ormai da cinque anni al governo della Capitale e alleati in Regione Lazio con Zingaretti. Sulla Roma-Lido, e più in generale sui trasporti, sarebbe bene non continuare a prendere in giro i cittadini che ogni giorno vivono i disagi a causa di una giunta che si accorge dei problemi reali della città solo a pochi mesi dal voto". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. (Com)