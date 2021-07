Roma, Gasparri-Massaro: che fine ha fatto Panchina Tricolore al Giuliano Dalmata?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli abitanti del quartiere Giuliano Dalmata sono ancora in attesa dell'installazione della panchina tricolore promessa dai grillini e di cui ancora oggi non c'è traccia". Così in una nota il senatore Maurizio Gasparri, coordinatore romano di Forza Italia e il vicecoordinatore Pietrangelo Massaro. "Sono trascorsi infatti sei mesi dalla delibera votata all'unanimità dal Consiglio del Municipio IX Roma Eur, che impegnava gli organi municipali competenti a realizzare il progetto della 'Panchina Tricolore' in ricordo dei martiri delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e di tutte le vittime di quei territori. Alla panchina doveva essere inoltre accompagnata una targa commemorativa in memoria di Norma Cossetto, simbolo di quella barbarie, violentata e uccisa il 5 ottobre 1943 e gettata in una foiba istriana. Ancora una volta i grillini voltano le spalle al territorio dopo aver fatto promesse non mantenute. Sarà nostro impegno, non appena avremo mandato a casa la Raggi e tutti i suoi colleghi di partito nei vari Municipi, provvedere alla realizzazione di questa installazione che ha un altissimo valore simbolico all'interno di un quartiere come quello Giuliano Dalmata" concludono gli esponenti azzurri. (Com)