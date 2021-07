Imprese: Fincantieri conferma la guidance per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base della relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione, Fincantieri ha confermato la guidance per il 2021. Nel dettaglio, si legge nel relativo comunicato stampa, il Gruppo conferma una previsione di incremento dei volumi coerente con le aspettative di crescita (ricavi in aumento di oltre il 25 per cento, ex attività passanti) e una marginalità in linea con le attese, nonostante il trend crescente dei prezzi delle materie prime sulla produzione programmata per gli anni a venire. (Com)