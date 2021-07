Farnesina: Sereni, dall'Italia 25 milioni di euro a Global Partnership for Education

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia aumenterà per i prossimi cinque anni il suo contributo alla Global Partnership for Education (Gpe) a 25 milioni di euro. Lo ha ribadito la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, in un video intervento al Global Education Summit ospitato dal primo ministro britannico, Boris Johnson, e dal presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, a Londra il 28-29 luglio per il rifinanziamento della Gpe. “Come già annunciato all'inizio di giugno, sono onorata e orgogliosa di confermare che aumenteremo il nostro contributo pluriennale alla Global Partnership for Education (Gpe): contribuiremo con 25 milioni di euro per i prossimi 5 anni, di cui metà sarà dedicato all'educazione delle bambine in Africa", ha detto Sereni, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. “L'Italia riconosce il ruolo cruciale svolto dalla Gpe come organizzazione multilaterale e meccanismo multi-stakeholder e accoglie con favore gli straordinari risultati raggiunti per garantire un'istruzione di qualità a milioni di bambini in tutto il mondo, in particolare quelli nelle situazioni più fragili e precarie. Investire nell'istruzione - e in particolare nell'istruzione delle bambine - significa investire nel futuro dei Paesi. È infatti uno degli investimenti sociali ed economici di maggior impatto che governi e donatori possono fare”. In questa occasione l’Italia e gli altri stati Membri dell’Ue annunceranno un pledge congiunto, facendo del “Team Europe” il principale donatore della Gpe: “l’Italia è lieta di unirsi alla Commissione europea e ad altri paesi dell'Ue nell'affermare che abbiamo bisogno di una forte partnership globale per l’educazione e di adeguati finanziamenti per garantire l'accesso a un'istruzione di qualità per tutti bambini. Insieme, come Team Europe, possiamo avere un impatto maggiore e promuovere le nostre priorità condivise nelle strutture di governance della Global Partnership for Education e nei nostri paesi partner”, ha aggiunto Sereni. (Com)