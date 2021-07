© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfazione per la riforma della giustizia: come chiesto dalla Lega, non rischieranno di andare in fumo i processi per mafia, traffico di droga e violenza sessuale. E ora avanti tutta con i referendum che completeranno il profondo cambiamento chiesto dai cittadini". Lo dicono Matteo Salvini e Giulia Bongiorno. (Rin)