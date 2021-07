Infrastrutture: assessora Roma a Calenda, su stazione Tiburtina ti sbagli, la stiamo riqualificando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carlo Calenda ti sbagli, ci sei passato per caso? L’area della stazione Tiburtina la stiamo riqualificando, non è un posto abbandonato come vuoi far credere. I cittadini se ne sono accorti. Dopo decenni di smog e cemento abbiamo restituito dignità a un quartiere che di fatto viveva nel degrado. Guardate le foto. La tangenziale Est sotto le finestre delle case non c’è più. Ora l’orizzonte è libero, una cosa che non era affatto scontata. Molto presto si potrà beneficiare anche della nuova viabilità nel Piazzale Ovest che stiamo realizzando. Calenda che dici è un bel cambiamento rispetto al passato?". Lo scrive su Facebook Linda Meleo, assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale. (Rer)