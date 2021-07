Imprese: Ferigo (Inwit), ulteriore trimestre in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro trimestre in crescita, con nuove ospitalità, nuovi siti e sistemi Das per micro-coperture indoor realizzati e accelerazione degli indicatori finanziari. Lo ha sottolineato in una nota l'Amministratore delegato di Inwit, Giovanni Ferigo, dopo che il Cda ha esaminato e approvato la relazione finanziaria al 30 giugno 2021. "Sono soddisfatto dell'ingresso nel segmento delle coperture dedicate di tunnel autostradali e stradali, che conferma il contributo di Inwit nello sviluppo digitale del Paese a supporto degli operatori di telecomunicazione. Nell'ottica dell'ulteriore accelerazione dei nostri piani di sviluppo delle infrastrutture, apprezziamo le norme di semplificazione degli iter autorizzativi introdotte da governo e Parlamento nel Dl semplificazioni. Inwit - ha concluso - svolge un importante ruolo, il cui valore industriale è stato anche riconosciuto dall'accordo con la Bei per il primo finanziamento dei nostri piani di investimento. I progressi fatti in questo periodo per un business sempre più sostenibile ci rendono, inoltre, molto orgogliosi".(Com)