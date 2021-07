Roma 2021: Pacetti (M5s), i tre candidati sindaco sembrano usciti da un vecchio baule

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tre candidati a sindaco di Roma sembrano usciti da un vecchio baule, non hanno contezza di ciò che succede a Roma perché non la conoscono nemmeno. La nostra amministrazione con la sindaca Raggi sta portando avanti un cambiamento reale, evidente. Da loro solo chiacchiere e neanche troppo convincenti. Michetti parla della storia di Roma, di Piramidi e della Pietà di Michelangelo. Calenda e Gualtieri, chiacchierano tanto, ma quando erano ministri a Roma non è arrivato un euro. Mentre gli altri fanno bla bla bla, Virginia mette sul piatto le cose fatte dalla nostra amministrazione, gli obiettivi raggiunti in questi anni, dei progetti concreti e una visione chiara per il futuro di Roma2. Lo scrive su Facebook Giuliano Pacetti, consigliere M5s di Roma Capitale. (Rer)