Giustizia: Conte, abbiamo dato contributo per migliorare riforma penale

- "Non è la nostra riforma, ma abbiamo dato il nostro contributo per migliorarla. Abbiamo ottenuto comunque un regime speciale per tutti i processi collegati alla mafia. E’ stata una giornata molto impegnativa, questi miglioramenti non ce li possiamo intestare noi del M5s, ma sono miglioramenti dedicati alle vittime della mafia, a chi vive ogni giorno nei territori infiltrati dalla mafia, subisce le prevaricazioni da parte dei mafiosi". Lo ha detto il leader in pectore del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti all'uscita dalla Camera, in merito all'intesa raggiunta nel Consiglio dei ministri sulla riforma della giustizia penale. Quanto al rischio di possibili defezioni all'interno del M5s, l'ex premier ha sottolineato: "Noi siamo una grande famiglia, abbiamo discusso tanto, esamineremo nei dettagli il testo e sono fiducioso che nella discussione generale noi raggiungeremo un risultato in modo compatto". (Rin)