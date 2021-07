Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, mentre accoglie le prime delegazioni oggi al Colosseo in occasione dell'avvio dei lavori del G20 Cultura che riunisce i ministri delle venti maggiori economie mondiali e quasi 40 delegazioni. (Res)