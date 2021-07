Arabia Saudita: al vaglio fondo da 15 miliardi di dollari per infrastrutture digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una partnership pubblico-privata lancerà un fondo tecnologico da 15 miliardi di dollari per far progredire l'infrastruttura digitale in Arabia Saudita. Lo ha dichiarato oggi al quotidiano saudita “Arab News”, il viceministro delle Comunicazioni, della Tecnologia e dell’Informazione, Haytham al Ohali. Secondo il viceministro, gli operatori di telecomunicazioni e tecnologia digitale sono disponibili a investire fino a 4 miliardi di dollari all'anno in infrastrutture digitali, fibra ottica e servizi 5G, e tale impegno non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata l’Arabia Saudita in termini di infrastrutture digitali. Per questo, ha sottolineato Al Ohali, è stato deciso di avviare una partnership tra pubblico e privato che investirà fino a 15 miliardi di dollari nelle infrastrutture del Regno, con particolare attenzione ai comparti della robotica, intelligenza artificiale e tecnologia wireless. (Res)