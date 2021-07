Difesa: Pechino si oppone a presenza militare nel Mar Cinese Meridionale “per provocazione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente, anche un cacciatorpediniere lanciamissili statunitense di classe Arleigh Burke Uss Benfold (Ddg 65) ha effettuato "un transito di routine nello Stretto di Taiwan”. Secondo una nota rilasciata dalla settima flotta degli Stati Uniti, il veicolo marittimo avrebbe “attraverso le acque in conformità con il diritto internazionale, dimostrando l'impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto". Nella dichiarazione si è anche evidenziato che "le Forze armate Usa volano, navigano e operano ovunque il diritto internazionale lo consenta". A ciò, Pechino ha replicato sostenendo che Washington è “il più grande perturbatore della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan e il più grande creatore di rischi per la sicurezza nella regione". Lo ha dichiarato Shi Yi, un portavoce del Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Epl), descrivendo il transito della nave Usa nello Stretto come l'ennesima "provocazione" da parte degli Usa. La Marina statunitense ha navigato nello Stretto di Taiwan inviando la Uss John S. McCain il 4 febbraio e il 7 aprile, la USS Curtis Wilbur il 24 febbraio, il 18 maggio e il 22 giugno e la USS John Finn il 10 marzo. (Cip)