Milano 2021: Osnato (Fd'I), dopo quella dei giudici a Sala serve anche la “prescrizione” di Bernardo

- “Beppe Sala, con la consueta spocchia, continua a esprimere giudizi morali su tutti i suoi avversari politici - dimenticando di guardare in casa sua e più segnatamente a se stesso. Nessuno è immune, quando svolge ruoli pubblici, da situazioni che possono generare indagini tuttavia molto spesso le stesse indagini non conducono a sentenze di condanna…altre invece sì e magari, come nel caso di Sala, si prescrivono". Lo afferma in una nota Marco Osnato, parlamentare milanese di Fratelli d’Italia, rimarcando che "a questo punto, visto che il sindaco è avezzo all’uso della stessa, chiedo al dottor Bernardo di fargli una 'prescrizione' per un integratore della memoria e magari anche uno per del sano garantismo. Per la simpatia mi sa che - purtroppo- non c’è niente da fare”. (Com)