Egitto: Covid, ad agosto in arrivo 40 milioni di vaccini Sputnik e Johnson&Johnson

- La ministra della Salute egiziana, Hala Zayed, ha annunciato che il Paese delle piramidi importerà il prossimo agosto 20 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik contro il Covid-19, e altre 20 dello statunitense Johnson&Johnson. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dal governo egiziano. La ministra ha annunciato, durante un incontro con il premier, Mostafa Madbouly, che il Cairo ha ottenuto 63 frigoriferi per conservare le dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, come contributo all'Egitto da parte dell'Unicef. Zayed ha aggiunto che è previsto l'arrivo dalle "materie prime" del vaccino cinese Sinovac nel periodo compreso tra agosto e la fine dell'anno, sufficienti per produrre 70,2 milioni di dosi; nello stesso periodo dovrebbero arrivare 35,6 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca e 2,4 milioni di dosi di vaccino Pfizer. Il totale dei vaccini consegnati o prodotti nei prossimi mesi dovrebbe raggiungere quota 148,2 milioni di dosi, sufficienti per vaccinare 83,7 milioni di cittadini. (Cae)