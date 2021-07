Russia: Agenzia pesca fa causa a Norilsk Nickel per danni alla fauna ittica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosrybolovstvo, agenzia governativa russa per la pesca, ha intentato una causa contro una società del gruppo Norilsk Nickel per danni alla fauna ittica per 58,7 miliardi di rubli (674,5 milioni di euro) rilevati a seguito dell'incidente avvenuto a Norilsk lo scorso anno. Lo ha annunciato l'agenzia russa. Il procedimento è stato avviato il 29 luglio dall'Amministrazione territoriale dello Enisei di Rosrybolovstvo presso la Corte arbitrale del Territorio di Krasnoyarsk. "L'importo del danno causato include danni diretti dovuti alla morte di pesci per un importo di 3,6 miliardi di rubli (41 milioni di euro) e il costo di ripristino delle risorse biologiche acquatiche per un importo di oltre 55 miliardi di rubli (632 milioni di euro)", ha riferito l'Agenzia federale per la pesca. (segue) (Rum)