Russia: Agenzia pesca fa causa a Norilsk Nickel per danni alla fauna ittica (2)

- Nel maggio 2020, uno dei serbatoi di stoccaggio del gasolio nella centrale termoelettrica di Norilsk è stato danneggiato a causa di un brusco cedimento delle fondamenta, causato dallo scioglimento dello strato di permafrost sottostante. In conseguenza del crollo sono fuoriuscite circa 21 mila tonnellate di carburante che hanno raggiunto i corpi idrici circostanti. In seguito, il Tribunale arbitrale del territorio di Krasnojarsk, su istanza dell'agenzia per la tutela dell'ambiente, Rosprirodnadzor, ha condannato la società al pagamento di 146,2 miliardi di rubli (1,68 miliardi di euro) per danni ambientali. Norilsk Nickel ha deciso di non presentare appello contro la decisione del tribunale. (Rum)