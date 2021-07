Lavoro: Capone (Ugl), sottoscritto il rinnovo Ccnl Tessile Abbigliamento Moda, +72 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della Ugl Tessili si è incontrata presso la sede di Confindustria Moda a Milano con i responsabili delle relazioni industriali di Smi Sistema Moda Italia in merito al rinnovo del contratto nazionale per i lavoratori addetti del settore tessile abbigliamento moda, scaduto il 31 marzo 2020. "Un importante traguardo è stato raggiunto - rileva Paolo Capone, segretario generale Ugl - in un periodo in cui il Sistema della Moda in Italia sta attraversando una fase di stallo non poteva esserci una risposta migliore al settore con soluzioni condivise che possano far ripartire tutta la filiera coniugando norme di maggiore flessibilità per le aziende con un aumento di diritti e tutele per i lavoratori". "Non era per nulla scontato il rinnovo del Ccnl Tessile Moda e bisognava fare anche presto - prosegue Eliseo Fiorin, vicesegretario nazionale della Ugl Chimici Tessili - solo pochi giorni fa presso il Mise si è tenuto il secondo incontro del Tavolo della Moda dove sono state illustrate alcune misure per ridare ossigeno al settore e proteggere i circa 400 mila addetti, altre misure dovranno essere introdotte e proprio attraverso questo importante contratto sono convinto che si riuscirà nuovamente e rimettere in moto il sistema tutelando diritti e livelli occupazionali anche alla luce dello sblocco dei licenziamenti". (segue) (Com)