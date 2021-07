Lavoro: Capone (Ugl), sottoscritto il rinnovo Ccnl Tessile Abbigliamento Moda, +72 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione della lunga trattativa, interrotta anche a seguito delle difficoltà determinate dalla pandemia in corso, è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo per il nuovo contratto di lavoro, per il periodo 1/4/2020 – 31/04/2024 con decorrenza dei singoli istituti dal 28 luglio 2021. È stato convenuto un incremento dei minimi contrattuali di 72 euro al quarto livello suddiviso in tre tranches: 20 euro da aprile 2021; 25 euro da gennaio 2023; 27 euro da aprile 2023. Questo incremento economico, rappresenta il punto di incontro dopo una approfondita analisi della situazione generale del settore particolarmente colpito dal rallentamento dei consumi nazionali e delle esportazioni a causa della pandemia da Covid-19. Inoltre l'elemento di garanzia retributiva (Egr) viene confermato in 300 euro e valido per tutti gli anni a venire. I punti qualificanti del rinnovo riguardano, tra l'altro, la percentuale dei lavoratori impiegati con contratto a termine che passa a titolo sperimentale al 32 per cento e al 12 per cento quella dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione lavoro. In tema di flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro sono state raddoppiate le ore che possono essere raddoppiate individualmente che passano da 16 a 32 ore. Un'importante introduzione è stata effettuata nel capitolo del lavoro a tempo parziale dove gli addetti a tale regime non potranno essere assoggettati allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Inoltre, vista la diffusione negli ultimi anni del lavoro agile e smart working, un apposito gruppo di lavoro nell'arco della vigenza contrattuale svolgerà uno studio utile a future considerazioni tra le parti per i prossimi rinnovi. Modifiche sono state introdotte in via sperimentale inerenti il periodo di prova dove è stato elevato a 5 mesi per i livelli quinto e sesto, e sempre a 5 mesi è stato elevato il periodo di permanenza nelle mansioni di livello superiore utili al passaggio al livello superiore. (segue) (Com)