Lavoro: Capone (Ugl), sottoscritto il rinnovo Ccnl Tessile Abbigliamento Moda, +72 euro (3)

- Una specifica commissione tecnica avrà il compito di monitorare i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema produttivo per avviare nel futuro un confronto tra le parti che possa adeguare l'attuale sistema classificatorio in modo da renderlo più consono ai cambiamenti e alle reali figure presenti nel sistema produttivo. Con decorrenza dal primo gennaio 2022 la comunicazione dell'assenza all'azienda dovrà essere effettuata entro 2 ore dall'inizio del normale orario di lavoro, mentre l'assenza obbligatoria del padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, adozione o affidamento viene elevata da 2 a 10 giorni. Novità nel capitolo dei provvedimenti disciplinari con un aggiornamento inerente le trasgressioni sull'uso improprio dei beni aziendali compresi apparecchi informatici, di comunicazione e cellulari. Un importante protocollo è stato introdotto su legalità e contrasto al dumping contrattuale per una maggiore tutela delle imprese e dei diritti dei lavoratori della filiera anche per gli addetti di lavorazioni conto terzi con l'obbligo di conferire lavori in appalto solo ed esclusivamente ad aziende che applicano il contratto nazionale sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. Ampliato il sistema welfare, con decorrenza dal primo gennaio 2023; tramite Sanimoda sarà attivata, con un contributo di 2 euro mensili a carico delle imprese, una assicurazione contro la non autosufficienza. (Com)