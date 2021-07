Brasile: Petrobras vende partecipazioni società distribuzione Gaspetro per 378 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha concluso la vendita di vendita di tutte le quote attualmente detenute della società di distribuzione del carburante Gaspetro, pari al 51 per cento. La compagnia dichiara di aver raccolto 2,03 miliardi di Real (l'equivalente di 378 milioni di euro). Tuttavia prima di poter completare l'operazione di vendita la transazione dovrà ricevere il visto buono della società di regolazione del mercato, Commissione di valori mobiliari (Cvm) e dal Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), agenzia antitrust del Brasile. Le quote di Petrobras sono state acquisite dalla compagnia di distribuzione brasiliana Compass Gas e Energia Sa (Compass). Il restante, pari al 49 per cento, è di proprietà della Mitsui Gas e Energia do Brasil. (segue) (Brb)