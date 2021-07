Brasile: Petrobras vende partecipazioni società distribuzione Gaspetro per 378 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaspetro è una holding con partecipazioni in 19 società di distribuzione di gas naturale situate in tutte le regioni del Brasile. Le sue reti di distribuzione ammontano a circa 10 mila chilometri, servendo più di 500 mila clienti, con un volume distribuito di circa 29 milioni di metri cubi al giorno. La società aquirente, Compass, è una compagnia del Gruppo Cosan, creata nel 2020 con l'obiettivo di operare nel settore del gas e dell'energia. Attualmente, oltre ai progetti di infrastrutture del gas, commercializzazione e generazione di energia, Compass controlla la Comgás, più grande società di distribuzione di gas del paese con oltre 19.000 chilometri di rete installata e 2,1 milioni di clienti e con presenza in 94 municipi dello stato di San Paolo. Il gruppo Cosan, a sua volta, oltre che nel segmento gas ed energia, opera nella produzione di zucchero, etanolo, bioenergia, distribuzione e vendita di combustibili, attraverso Raízen (joint venture tra Cosan e Shell), nel segmento dei lubrificanti, attraverso Moove, e la logistica, attraverso Rumo. (segue) (Brb)