Brasile: Petrobras vende partecipazioni società distribuzione Gaspetro per 378 milioni di euro (4)

- In particolare, nell'ambito del Pe 2021-2025, la società prevede di investire 55 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2025, in calo del 27 per cento rispetto al piano precedente. "Tra gennaio 2019 e settembre 2020, abbiamo pagato 77 miliardi di dollari di debiti e 40 miliardi di dollari di interessi, questo è il valore di mercato della società francese Total. Il nostro obiettivo attuale è supportare progetti che massimizzino il rendimento e riducano il costo del capitale. La trasformazione culturale dell'azienda è una sfida: l'attenzione è sul valore, non sul volume", ha affermato il presidente di Petrobras Roberto Castello Branco in una nota ripresa dalla stampa, sottolineando ancora una volta la volontà di continuare la strada dei disinvestimenti e ribadendo che "Massimizzare la redditività del capitale investito è uno dei pilastri del nostro Piano Strategico per il quinquennio 2021-2025". (Brb)