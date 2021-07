Lombardia: 130 milioni in più per rigenerazione urbana e borghi storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raddoppio dei fondi dei bandi sulla rigenerazione urbana e sui borghi antichi è l'obiettivo degli emendamenti presentati dai consiglieri Marco Colombo e Curzio Trezzani, e approvati dal Consiglio regionale, nella seduta di martedì 27 luglio, in sede di assestamento di bilancio; vengono destinati, così, ulteriori finanziamenti: 100 milioni in più per la rigenerazione e 30 milioni in più per i borghi storici (per un totale di 260 milioni). "Sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto. Questi bandi - spiega l'assessore regionale al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni - sono la prova di uno straordinario sforzo finanziario di Regione Lombardia; prevedono interventi su aree e immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse, oltre a opere di riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici". "Una misura di grande valore per il nostro territorio - aggiunge Foroni - che ha come fine quello di abbellire le nostre città e i nostri paesi, rendendoli più vivibili e attrattivi anche in un'ottica di turismo culturale. Vogliamo, così, avviare processi virtuosi di recupero urbano che avranno un impatto positivo anche sulla ripresa economica di territori duramente provati dall'emergenza Covid-19". "Sono previste - ha aggiunto l'assessore - ulteriori azioni; riaccendere nei cittadini il desiderio per la cultura dal vivo, ripopolare i luoghi e gli istituti della cultura s'impone come priorità. Con questi fondi andremo a coprire gran parte delle richieste che sono pervenute sui due bandi il cui esito è atteso per l'autunno". "Non è escluso - ha concluso Foroni - che in fase di bilancio di previsione a dicembre, qualora dovessero esserci progetti meritevoli rimasti esclusi dal finanziamento, provvederemo con ulteriori stanziamenti". (Com)