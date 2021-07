Camera: M5s, risparmiati 35 milioni di euro da destinare a popolazioni terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle, componenti della commissione Affari costituzionali, affermano: "Con l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati di questa mattina proseguiamo la strada che abbiamo intrapreso da quando il M5s è entrato in Parlamento, fatta di contenimento delle spese e restituzioni alla collettività. Sono stati restituiti infatti al bilancio dello Stato 35 milioni di euro, che saranno destinati alle popolazioni terremotate". I parlamentari aggiungono in una nota: "A partire dal 2013 la Camera ha restituito ai cittadini 500 milioni di euro che si aggiungono anche a tutte le restituzioni dei portavoce del Movimento cinque stelle con la decurtazione volontaria del 50 per cento dello stipendio. Per questo importante risultato non possiamo non ringraziare il presidente della Camera, Roberto Fico, per il grande lavoro portato avanti nel rispetto dei valori del Movimento". (Com)