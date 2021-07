Terremoto: Croce Rossa consegna ad Amatrice auditorium della Laga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interverranno dopo il taglio del nastro del Presidente della Croce rossa italiana Francesco Rocca e del facente funzioni Sindaco di Amatrice Massimo Bufacchi, tra gli altri, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti; il Commissario straordinario di governo per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini; il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio; Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati. Condurrà il giornalista televisivo Giampiero Marrazzo. "Con il nuovo Auditorium sono 9 le strutture che la Croce Rossa Italiana ha realizzato e consegnato alle comunità colpite dal sisma – sottolinea nella nota Francesco Rocca, Presidente della Croce rossa italiana - e altre 7 saranno presto pronte. Abbiamo sempre creduto che il futuro di Amatrice passasse per una ricostruzione che non fosse solo materiale, ma del tessuto sociale e della comunità stessa. Questa nuova importante struttura è, in tal senso, emblematica: non soltanto un luogo fisico per eventi e spettacoli, ma la prima grande opportunità per la popolazione di tornare ad essere protagonista del proprio territorio e riappropriarsi della propria identità. Ed è importante che tutto ciò avvenga in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, in cui i settori della cultura e dello spettacolo sono stati fortemente danneggiati: grazie a questa nuova realtà contribuiamo alla ripartenza di un comparto che ha sofferto più di altri le restrizioni del Covid. Siamo orgogliosi di questo Auditorium, di tutto quello che significa per Amatrice e grati a tutti coloro i quali hanno contribuito a idearlo e a sostenerci per realizzarlo". (segue) (Com)