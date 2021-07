Terremoto: Croce Rossa consegna ad Amatrice auditorium della Laga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'Auditorium della Laga-si legge nella nota-, Amatrice finalmente gode di un grande polo di aggregazione. Si tratta di uno spazio polifunzionale con al suo interno un teatro, un cinema, un auditorium, un bar ristorante, uffici pubblici, una sala espositiva, due cavee esterne per spettacoli all'aperto (una da 300 posti con spazio in piano di 750 metri quadri e una da 100 posti con area in piano di 450 metri quadri). L'opera è realizzata in Classe d'uso IV, ossia nel rispetto dei criteri richiesti per le strutture con 'funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile e in caso di calamità'. Ha quindi anche una funzione fondamentale per la popolazione in caso di nuove emergenze. L'edificio è dotato di impianti ad elevata efficienza energetica con uso massiccio di fonti rinnovabili. La superficie totale è di oltre mille metri quadri. L'area esterna ha una superficie di oltre 2mila metri quadri e più mezzo ettaro di area verde. La capienza della sala auditorium è di 222 posti (di cui 8 per disabili)". (Com)