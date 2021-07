Covid: Pregliasco (Statale Milano), di fatto siamo in quarta ondata, arriveremo a diecimila casi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Di fatto siamo nella quarta ondata, nel senso che possiamo, speriamo, parlare di colpo di coda, per essere un pochino più ottimisti, rispetto a quella che potrebbe essere comunque una situazione che potrebbe andare a peggiorare con condizioni meteo meno favorenti, con la riapertura delle scuole e con l’accumulo dei casi”. Lo ha detto intervenendo aTimeline, su Sky TG24, il virologo dell’Università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco. spiegando che “temo che ci sarà una crescita che ci porterà, purtroppo, ad almeno diecimila casi al giorno: spero che non si vada oltre, ma questo davvero non è facile da prevedere, anche alla luce dell’andamento in Inghilterra che sembra essere arrivata a un plateau”. “Magari speriamo - ha proseguito - che finite le scuole, e i relativi contatti, e conclusa un po' l’eclissi di coscienza di festeggiamenti degli europei, e quindi l’effetto conseguente, si mantengano valori non importanti e soprattutto si riconfermi questa magnifica validità della vaccinazione, perché questo è il bello da riscontrare, al di là della sicurezza sostanziale, ma davvero la variante delta può bucare in quota parte i soggetti vaccinati”. “Si parla anche in Italia - ha concluso - di un 88 per cento comunque di capacità protettiva, e chi è poi vaccinato, soprattutto se vaccinato con due dosi, sostanzialmente non ha problemi clinici rilevanti”.(Rem)