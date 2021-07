Roma 2021: Gualtieri, lanceremo bandi architettura con 100 progetti di riqualificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lanceremo dei bandi di architettura, con 100 progetti per la riqualificazione di spazi comuni della città". Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, durante il confronto con i principali candidati a sindaco della Capitale, alla Casa dell'architettura. "Poi ci concentreremo su alcuni quadranti, a partire dal grande sogno di completare l'area archeologica dei Fori e di piazza Venezia - ha aggiunto Gualtieri -. Riprenderemo anche il progetto di funzionamento ordinario delle cose non è nemmeno argomento di campagna elettorale, perché viene dato per scontato. Dobbiamo mettere insieme i progetti per il Recovery e coordinarli per non perdere queste risorse. È l'ultimo treno per rilanciare la nostra città", ha concluso Gualtieri. (Rer)