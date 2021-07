Covid: 6.171 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi al 2,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 6.171 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 5.696 di ieri, per un totale di 4.336.906 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono 19 contro i 15 registrati ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 224.790 rispetto ai 248.472 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi al 2,7 per cento. Il numero degli attualmente positivi è di 78.484, 4.323 in più rispetto a ieri, mentre i dimessi/guariti sono 1.825 per un totale di 4.130.393 dall’inizio dell’epidemia. Sono 194 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di undici unità rispetto sempre a ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.730, in aumento rispetto ai 1.685 di ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Lazio (780), la Toscana (748), il Veneto (737) e la Sicilia (719). (Rin)