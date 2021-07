Industria: Pd, vigiliamo su vendita Ast Terni, necessario un piano nazionale siderurgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito della vendita di Acciai Speciali Terni da parte di ThyssenKrupp è decisiva per il futuro della siderurgia italiana ed europea. La cessione di Ast va inquadrata in un piano nazionale della siderurgia che ancora manca e al quale chiediamo al Governo, e al Mise in particolare, di iniziare rapidamente a lavorare. E' quanto ha detto il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano nel corso della riunione del gruppo di lavoro del Pd appositamente istituito per monitorare la vicenda della vendita di Acciai speciali Terni (Ast). Alla riunione, convocata e presieduta dal vicesegretario nazionale Peppe Provenzano e dal responsabile nazionale crisi industriali Valerio Fabiani hanno partecipato gli europarlamentari PD Brando Benifei e Simona Bonafè; Martina Nardi, presidente commissione Attività produttive della Camera, Gianluca Benamati, capogruppo Pd in commissione e Stefano Collina, vicepresidente commissione Industria del Senato; i parlamentari umbri Walter Verini, Marina Sereni, viceministra degli Affari esteri e Anna Ascani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico. Erano inoltre presenti Paolo Raffaelli ex sindaco Terni, Tommaso Bori, segretario regionale Pd Umbria, Fabrizio Bellini segretario Pd federazione Terni, Pierluigi Spinelli, segretario comunale Pd Terni e Matteo Bianchi, capo segreteria Tecnica del ministro del Lavoro. (segue) (Rin)