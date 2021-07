Covid: Pregliasco (Statale Milano), vaccinati positivi sono asintomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Purtroppo c’è un’oggettività, e lo vediamo anche in ospedale qui al Galeazzi, ovvero l’arrivo di pazienti Covid positivi e di qualche soggetto vaccinato che purtroppo si è positivizzato: insomma, si ritorna un po' a un’attività che speravamo di non dover riattivare”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. “Le persone vaccinate che si sono positivizzate - ha precisato -, e che sono arrivate in ospedale, sono adulte, assolutamente asintomatiche, quindi in qualche modo arrivate poi da noi per esigenze di trattamento ortopedico, e che scopriamo essersi positivizzate dopo aver effettuato un tampone. Dunque davvero una situazione veramente che conferma l’efficacia e la validità della vaccinazione: questo è l’elemento che, comunque, ci rasserena”. “Però abbiamo visto il dato a livello europeo - ha concluso -, e se guardiamo il dato a livello internazionale la situazione è in crescita, quindi temo che anche noi vedremo un incremento, un colpo di coda ce lo dobbiamo aspettare anche qui in Italia: abbiamo visto, intorno a noi, che la situazione è piuttosto pesante, e non c’è motivo perché non ci sia un’omogeneità col resto dei territori. È chiaro che abbiamo ancora una luna di miele rispetto a questa diffusione, perché siamo stati quelli che hanno aperto sostanzialmente dopo, con maggiore prudenza, e quindi abbiamo dato meno agio al virus di diffondersi, ma poi la variante delta, che ormai comincia a essere prevalente anche qui, fa il resto con la sua elevata contagiosità”.(Rem)