Imprese: cinese Didi smentisce, nessuna privatizzazione della società in vista

- Il colosso dei servizi auto cinese Didi non verrà privatizzato. Lo ha dichiarato la stessa società, smentendo in un comunicato le notizie diffuse dai media secondo cui la società starebbe considerando una parziale privatizzazione delle sue attività per limitare il controllo delle autorità di Pechino e compensare le perdite degli investitori da quando è quotata negli Stati Uniti. “Le informazioni di cui sopra non sono vere", ha dichiarato la società leader nei trasporti riferendosi a quanto annunciato dal "Wall Street Journal": "stiamo collaborando pienamente con le autorità governative competenti in Cina nella revisione della sicurezza informatica dell'azienda", ha aggiunto. Le azioni di Didi, che sono balzate fino al 40 per cento a 12,42 dollari nel trading pre-mercato dopo la pubblicazione dell'articolo del “Wall Street Journal”, hanno ridotto i guadagni dopo l'apertura delle negoziazioni alla borsa di New York. Didi ha scambiato circa 10 dollari per azione, in calo del 28 per cento rispetto alla quotazione del 30 giugno. (segue) (Cip)