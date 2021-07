Imprese: cinese Didi smentisce, nessuna privatizzazione della società in vista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Didi ha raccolto circa 4,4 miliardi nella sua offerta pubblica iniziale (Ipo) dopo aver venduto azioni di deposito statunitensi a 14 dollari l'una, nella più grande vendita di azioni da parte di una società cinese dalla quotazione del 2014 del gruppo di Alibaba. Il giro di vite si è fatto più rigido all’inizio di luglio, quando l’Amministrazione cinese del cyberspazio (Cac), il regolatore della sicurezza informatica in Cina, ha deciso di rimuovere 25 app dell'azienda. Lo ha confermato la stessa società cinese, annunciando che il provvedimento avrebbe danneggiato le sue entrate. Nelle scorse settimane l'Ufficio di revisione della sicurezza informatica cinese ha anche invitato la società Didi Chuxing a rettificare i regolamenti per garantire la sicurezza delle informazioni personali degli utenti, ordinando ad alcune piattaforme online di rimuovere l'app a causa di segnalazioni confermate di "gravi violazioni della legge e dei regolamenti" nella raccolta e nell'uso di informazioni personali. Didi ha risposto promettendo il rigoroso rispetto dei requisiti e miglioramenti per un servizio sicuro. (Cip)