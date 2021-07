Governo: Cdm approva riorganizzazione Mise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda novità si riferisce invece all’istituzione di una Direzione generale dedicata all'innovazione e alle piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale del sistema produttivo nazionale. In questo ambito rivestiranno particolare importanza, l'elaborazione e attuazione di politiche per lo sviluppo e la competitività, la ricerca, il trasferimento tecnologico, tecnologie digitali, promozione delle catene del valore strategiche, startup, industria alimentare e made in Italy, la sostenibilità ambientale. Con il riassetto organizzativo del Mise si compie un primo passo che mira a rafforzare gli strumenti a disposizione del ministro per intervenire sulle politiche delle numerose materie di competenza del Dicastero attraverso una governance che, oltre alle 9 direzioni generali e gli Uffici di diretta collaborazione del vertice politico, si avvarrà del coordinamento del Segretario generale. (Rin)