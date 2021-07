Puglia: Piemontese, al via cantiere strategia area interna del Gargano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le sottoscrizioni dell'accordo di programma quadro da parte della Regione Puglia e dell'amministrazione comunale capofila si avvia il cantiere della strategia area interna del Gargano, mobilitando anche le comunità del lembo dell'estremità nord-orientale della Puglia all'interno di una strategia nazionale per le aree interne che, dalla fase sperimentale, prova ad assumere una forma stabile nelle politiche di sviluppo". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese, a margine degli incontri in corso a Troia tra le aree interne della Puglia, della Campania e del Molise: "In Puglia la strategia area interna è partita sei anni fa come esperienza pilota nei Monti Dauni – ha proseguito Piemontese – ma abbiamo esteso la sperimentazione candidando nel 2017 altri territori come il Sud Salento, l'Alta Murgia e, appunto, il Gargano, di cui l'altro ieri è stato trasmesso al Governo nazionale il testo dell'accordo di programma quadro sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Cagnano Varano, capofila di un'area che comprende i comuni di Carpino, Ischitella, Monte Sant'Angelo e Vico del Gargano". (Ren)