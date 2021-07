Lombardia: Coldiretti, maltempo ha causato milioni di danni nelle campagne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale il conto dei danni nelle campagne lombarde colpite dal maltempo, con le ultime bombe d’acqua, trombe d’aria e grandinate che hanno investito la regione a macchia di leopardo causando in diverse zone problemi alle strutture agricole e perdite di raccolto. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia, dopo la richiesta del presidente della Regione, Attilio Fontana, di attivare lo stato di emergenza per le province di Como, Varese, Lecco, Sondrio, Cremona e Mantova. In particolare, si legge in una nota, dai monitoraggi emerge una “situazione critica nel mantovano, dove tra Gonzaga, Pegognaga e Viadana si stima un bilancio di almeno cinque milioni di euro tra perdite produttive a vigneti, mais, soia e orticole triturate dalla grandine e danni a immobili, stalle e strutture di ricovero attrezzi”. “Per affrontare i danni causati dai cambiamenti climatici che stanno devastando le campagne italiane servono strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia: anche sui nostri territori siamo di fronte a una tendenza alla tropicalizzazione del clima, con il moltiplicarsi di eventi estremi e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo", ha commentato il presidente di Coldiretti Lombardia Paolo Voltini. (Com)