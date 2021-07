Ambiente: Assoimpredia festeggia dieci anni di attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decennale di Assoimpredia: l'associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale, che riunisce circa 50 aziende del settore, ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività a Bari, a Villa de Grecis, una struttura di fine del Settecento di proprietà del nostro associato Luigi de Grecis. "Nel 2011 nessuno avrebbe scommesso - dichiara il segretario Alberto Patruno – nessuno avrebbe scommesso su questo "compleanno". Invece, grazie alla passione dei soci fondatori e l'impegno di tutti gli associati, siamo riusciti a realizzare una realtà indispensabile per tutti coloro che sono interessati ai temi dell'ambiente e del verde, del paesaggio e delle infrastrutture verdi, dei parchi e dei giardini. Per l'occasione, è stata consegnata una targa al presidente Gianluca Bartolini. "Un uomo di poche parole ma estremamente concreto e propositivo, una vera risorsa per la nostra Associazione", continua Patruno. "Oggi più che mai, con l'approvazione del Pnrr è importante il ruolo dell'associazionismo per essere soggetti attivi in questa fase storica di cambiamento in cui il Governo Draghi non potrà non ascoltare la nostra voce", conclude il segretario. (Rin)