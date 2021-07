Regioni: approvato accordo di partenariato per la programmazione 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato oggi un documento sull’accordo di partenariato per la programmazione 2021-2027. “La pandemia - ha spiegato il vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao, coordinatore della commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni - ha causato una crisi economica e sociale di notevole dimensione a cui bisogna rispondere con misure straordinarie ed indubbiamente il Pnrr, insieme al Fondo complementare, possono rappresentare un’occasione irripetibile di risposta , a patto che si chiarisca il rapporto tra le politiche di coesione 2021-2027 e gli interventi del Pnrr e che si realizzi un efficace incrocio tra la programmazione nazionale e quella regionale. Il punto da cui si deve partire – ha aggiunto Armao - è che le Regioni sono i naturali hub territoriali per programmazione integrata. Per questo rispetto all’Accordo di partenariato 2021-2027 occorre da un lato conoscere meglio l’assetto dei Programmi nazionali e dall’altro avere una visione complessiva delle risorse della politica unitaria coesione 2021-2027 a partire dalla dotazione finanziaria e dal riparto del Fondo Sviluppo e Coesione”. (segue) (com)