Regioni: approvato accordo di partenariato per la programmazione 2021-2027 (2)

- “Governo e Regioni – ha spiegato Armao - devono dar vita ad una concertazione che eviti duplicazioni o sovrapposizioni tra Programmi e persegua una pianificazione finanziaria sostenibile. Per questo motivo la proposta dalle Regioni è basata su una visione complessiva delle risorse della politica unitaria della coesione 2021-2027, in termini di dotazione finanziaria e riparto del Fondo Sviluppo e Coesione, approfondendo e condividendo anche il tema della mappatura delle Aree interne. Inoltre, nel quadro della posizione unitaria delle Regioni e Province – ha sottolineato il Vicepresidente della Regione Siciliana - assume rilevanza strategica la richiesta di un approccio strutturale alle specificità della condizione insulare. Per questo chiediamo, in coerenza con il dettato dell’art. 174 del Tfue, di inserire all’interno della Programmazione 2021-2027 una specifica concertazione sul sostegno alla competitività delle attività produttive che operano in contesti insulari”. (segue) (com)