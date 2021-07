Francia: Sncf, primo semestre perdite per 780 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno l'azienda pubblica dei trasporti ferroviari francesi (Sncf) ha registrato una perdita netta di 780 milioni di euro. I ricavi sono aumentati del 13,5 per cento su base annua, a 16,1 miliardi di euro, sebbene siano ancora del 10 per cento inferiori ai primo semestre del 2019. Il presidente della Sncf, Jean-Pierre Farandou, ha affermato che "la perdita è stata divisa per tre" rispetto ai 2,4 miliardi di euro del primo semestre del 2020. Il risultato "è sempre negativo, ma non più nelle stesse proporzioni", ha spiegato il dirigente. (Frp)