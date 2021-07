Spagna: caso Villarejo, archiviata inchiesta contro presidente Repsol ed ex presidente CaixaBank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale nazionale ha archiviato le indagini contro il presidente della compagnia petrolifera Repsol, Antonio Brufau, e l'ex presidente della banca CaixaBank, Isidro Fainè, per il presunto caso di spionaggio riconducibile all'ex commissario Jose Manuel Villarejo. Secondo il giudice, Manuel Garcia-Castellon, non ci sono le prove per dimostrare che Brufau e Fainè, "fossero direttamente coinvolti nei fatti oggetto di indagine", né è possibile attribuire loro "un obbligo di supervisione e controllo aziendale che è stato delegato agli organi competenti". Secondo l'accusa, Repsol e CaixaBank avrebbero commissionato alla società Cenyt, legata all'ex commissario Villarejo, di indagare sull'ex presidente di Sacyr, Luis del Rivero, per il suo rapporto con Petroleos Mexicanos (Pemex), al fine di prendere il controllo sulla compagnia petrolifera. Nell'archiviare le indagini contro Brufau e Fainè, il giudice Garcia-Castellon ha ricordato che nel sistema giuridico non esiste una responsabilità oggettiva basata sulla posizione e, in questo senso, non è possibile mantenere l'incriminazione dei leader di entrambe le imprese solo per la posizione che occupano. (Spm)