Covid: Svimez, Pnrr significativo ma non sufficiente a compensare minor crescita Mezzogiorno

- Nel biennio 2021/2022 il contributo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) alla ripartenza del Mezzogiorno "è stimato dalla Svimez significativo ma non sufficiente a compensare la minor crescita tendenziale dell’area". È quanto emerge dalle anticipazioni del rapporto 2021 "Economia e società del Mezzogiorno" della Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Tra le questioni irrisolte, il rapporto evidenzia una "mancanza di una ricognizione puntuale dei fabbisogni di investimento sulla quale basare un’allocazione delle risorse aggiuntive stanziate dal Piano coerente con l’obiettivo di ridurre il divario di cittadinanza di chi vive e fa impresa al Sud. Inoltre, emerge "l'esigenza di rendere cogente il rispetto del vincolo di spesa 'media' del 40 per cento così da assicurare il conseguimento di quote di spesa aggiuntiva adeguate al raggiungimento di target specifici di livelli di servizi su singole misure". Infine, occorre capire "come evitare che la più bassa capacità progettuale delle amministrazioni meridionali determini il paradosso che le realtà a maggior fabbisogno finiscano - conclude il rapporto - per beneficiare di risorse insufficienti". (Rin)