Montenegro: ministra Istruzione Bratic ricoverata in Bulgaria durante visita

- La ministra dell'Istruzione del Montenegro Vesna Bratic è ricoverata in un ospedale della Bulgaria a causa del peggioramento delle condizioni di salute nel corso della sua visita nel Paese. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento montenegrino, Aleksa Becic, secondo quanto riferisce la stampa locale. Bratic aveva avviato il 26 luglio una visita in Bulgaria e oggi avrebbe dovuto partecipare ad un question time presso l'Assemblea parlamentare montenegrina. Bratic è stata ricoverata nella giornata di ieri in un ospedale bulgaro, ha detto Becic senza precisare le motivazioni del ricovero. (Seb)