Sardegna: Copagri, danni incendi potrebbero aggirarsi a 1 mld di euro

- “Mentre in Sardegna prosegue la drammatica conta dei danni causati dalle fiamme, che hanno distrutto oltre ventimila ettari di terreni, danneggiando sensibilmente abitazioni e infrastrutture e radendo al suolo centinaia di aziende agricole, arrecando al contempo ingenti danni ecosistemici ed economici, prosegue il lavoro per tutelare quel poco che resta della biodiversità dell’oristanese, zona conosciuta per la sua ricca fauna selvatica e per la corposa macchia mediterranea”. Lo ha affermato il presidente della Copagri Franco Verrascina, annunciando l’avvio di una raccolta fondi per sostenere concretamente i tanti agricoltori che hanno letteralmente visto andare in fumo il loro lavoro: “Nel frattempo, la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo contro ignoti e si cominciano a profilare stime più dettagliate dei danni, che sembrano aggirarsi intorno al miliardo di euro, anche se bisognerà ancora attendere per avere un quadro più preciso della situazione; a questa drammatica stima va poi aggiunto l’incalcolabile danno in termini ecosistemici, che ricadrà sull’economia e sul primario dell’Isola, e il rischio idrogeologico derivante dalla scomparsa della vegetazione”. (Ren)