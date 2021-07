Lombardia: a Palazzo Pirelli presentato il Food Film Fest in programma a Bergamo dal 25 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un concorso cinematografico con 47 film selezionati da un panel di 700 pellicole, laboratori del gusto, tavole rotonde, incontri, degustazioni, interviste, presentazioni e intrattenimento. Si tratta del Food Film Fest, festival internazionale che coniuga cinema e cibo e che si terrà dal 25 al 29 agosto in Piazza Mascheroni nella città alta di Bergamo. Ideata dall’associazione culturale Art Maiora e dalla Camera di commercio di Bergamo, con la partecipazione di Coldiretti Bergamo e Slow Food Bergamo Valli Orobiche Bassa Bergamasca e il patrocinio di Regione Lombardia, l’ottava edizione della manifestazione è stata presentata stamattina a Palazzo Pirelli a Milano. “Una iniziativa per ripartire, che lancia un messaggio forte proprio perché parte dalla provincia che più ha sofferto la pandemia: il festival è un’eccellenza nell’eccellenza, punto di partenza per promuovere un settore, quello agroalimentare bergamasco, che ha patito e che ora vuole alzare la testa e raccontarsi”, ha commentato il consigliere segretario del Consiglio regionale Giovanni Malanchini. (segue) (Com)